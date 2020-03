RC Lens : Les Sang et Or reprennent le chemin des entraînements

Après quelques jours passés à s'entretenir physiquement chez eux, les joueurs du RC Lens peuvent depuis vendredi s'entraîner à La Gaillette, comme l'a affirmé Franck Haise, le coach du club nordiste.

Lens propose une alternative à ses joueurs

Si la majorité des clubs de Ligue 1 ont pu mettre à la disposition de leurs joueurs le matériel nécessaire pour qu'ils puissent s'entretenir physiquement durant cette période de confinement, ce luxe n'est pas permis à tous les clubs professionnels français.

C'est notamment le cas du RC Lens, qui a donc décidé de proposer à ses joueurs de venir s'entraîner à La Gaillette, comme l'a expliqué Franck Haise auprès du site de la Ligue 2.

"Certains n’ont pas de matériel ou vivent dans des appartements, donc depuis vendredi, sur la base du volontariat et pour certains cas bien précis, ils peuvent effectuer un travail individualisé à La Gaillette. Prêter du matériel aux joueurs ? C'était compliqué. Créer des salles de musculation, avoir des vélos et des tapis de course pour 25 joueurs, on n’a pas ces moyens."

Le coach nantais avoue que les joueurs n'étaient pas suivis depuis le début du confinement. "Tout a été fait dans la précipitation. On avait l’optique du suivi GPS, mais on était obligé d’aller les récupérer, d’être en contact avec les joueurs, on n’a pas pris cette option. On a préféré donner aux joueurs un programme individualisé", reconnait l'entraîneur du RC Lens qui précise que cette reprise allait se faire en respectant de façon stricte les règles d'hygiène en vigueur.

"Certes, les joueurs vont pouvoir revenir au club, mais vraiment de façon individualisée, sans contact, et avec des mesures d’hygiène très claires : lavage des mains, mettre des gants...", conclut l'entraîneur du RCL.

Pour rappel, Lens est l'actuel deuxième de Ligue 2 et donc en position de rejoindre l'élite à dix journées de la fin du Championnat,