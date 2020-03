Real Madrid : Covid-19, décès de l'ancien président Lorenzo Sanz

Hospitalisé depuis mardi et se trouvant dans un état critique, Lorenzo Sanz, l'ancien président du Real Madrid est décédé samedi à l'âge de 76 ans. Il avait été infecté par le Covid-19.

Deux C1 pour le Real Madrid sous la présidence de Sanz

Président du Real Madrid de 1995 à 2000, Lorenzo Sanz est décédé samedi à l'hôpital des suites d'une infection au Covid-19. Hospitalisé dans un état critique mardi, l'homme de 76 ans avait été placé par la suite en soins intensifs et plongé dans un coma artificiel.

"Le Real Madrid CF, le président du club et le conseil d'administration souhaitent exprimer leurs plus sincères condoléances suite au décès de Lorenzo Sanz, qui a été président du club du Real Madrid de 1995 à 2000. Tout le madridisme est en deuil suite au décès du président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion: le Real Madrid. Compte tenu des circonstances actuelles, le Real Madrid lui accordera la reconnaissance qu'il mérite dès que possible", est-il écrit dans un communiqué diffusé par le club espagnol.

Nommé président en 1995, le natif de la capitale espagnole avait redonné ses lettres de noblesse au Real, lui permettant notamment de renouer avec le succès en Ligue des Champions en 1998, 32 ans après le dernier sacre dans la compétition de la Maison Blanche. Également champion d'Espagne en 1997, le club merengue avait rapporté une deuxième C1 à son président en 2000 en s'imposant face à Valence au Stade de France (3-0).

Malgré un mandat inattaquable au niveau du palmarès, Sanz avait été battu en 2000 par Florentino Perez - actuellement toujours à la tête du Real - lors des élections pour la présidence du club.