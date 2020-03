OM : Fair-play financier, bonne nouvelle pour les Marseillais ?

Le FPF (Fair-Play Financier) menace l’OM depuis que l’UEFA a conclu au non-respect de l’accord de règlement signé cette saison. Mais la pandémie de coronavirus pourrait permettre à l’Olympique de Marseille d’éviter d’éventuelles sanctions.

L’OM sous la menace du fair-play financier

Selon l’accord de règlement signé avec l’UEFA cette saison, l’OM devait vendre des joueurs en janvier et éviter un déficit budgétaire de plus de 30 millions d’euros. Le club olympien n’a enregistré aucun départ cet hiver et le club enregistre déjà un déficit de plus de 91 millions d’euros au titre de la saison 2018-2019.

Autant de raisons qui ont poussé l’UEFA à transmettre le dossier à la chambre de jugement pour d’éventuelles sanctions contre l’OM. Des sanctions qui pourraient aller d’un simple blâme à l’interdiction de toute participation aux compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa).

Le Fair-play financier bientôt suspendu ?

Mais la crise sanitaire a suspendu les championnats et chamboulé toutes les prévisions. C’est une situation inédite qui met à mal les économies des clubs. Une réalité qui pourrait inciter l’organe européen à revoir sa politique de fair-play financier. Selon Fox Sports Italia, une rencontre est d’ailleurs prévue entre l’UEFA et l’ECA (Association des Clubs Européens) pour se pencher sur la crise financière qui commence à s’installer au niveau des clubs à cause de la suspension des championnats. Une réunion à la suite de laquelle l’UEFA envisagerait d’atténuer ou même de suspendre le fair-play financier.