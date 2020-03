Coronavirus : Le plan de la Premier League pour la reprise

Suspendue depuis deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus, la Premier League, comme l'ensemble des Championnats, va devoir se creuser la tête pour finir la saison 2019-2020. Et d'après les dernières informations, ses responsables auraient un plan pour la suite...

La Premier League de retour le 1er juin ?

En cette période trouble pour la planète, l'avenir à court terme des Championnats de football semble dérisoire compte tenu des ravages causés par le Covid-19 dans de nombreux pays. Cependant, les enjeux économiques sont tels que chaque Ligue ou Fédération tente de sauver ce qui peut encore l'être et souhaite donc aller au terme de la saison 2019-2020.

C'est notamment le cas de la Premier League, qui cherche actuellement des solutions et qui semblerait même avoir échafaudé un plan selon une information révélée par le Telegraph.

Le football anglais aurait ainsi prévu, dans le meilleur des cas, de relancer le Championnat le 1er juin prochain. Les neuf journées restantes - certains clubs ont un match de retard et auront donc dix rencontres à jouer - seraient ainsi casées en six semaines afin de conclure cette saison 2019-2020 à la mi-juillet, ce qui est possible depuis le report de l'Euro 2020.

Une trêve estivale de très courte durée

Mais quid du début de l'exercice 2020-2021 pour les clubs anglais ? C'est là qu'un problème pourrait se poser puisque les responsables du football anglais ne souhaiteraient pas, pour des raisons économiques, connaître une nouvelle longue période sans football et donc décaler la reprise de la Premier League, celle-ci étant prévue le 8 août.

Les joueurs n'auraient donc pas de vacances cet été puisque la préparation de la nouvelle saison se ferait quasiment immédiatement après la fin de la précédente.

Les négociations risquent donc d'être serrées entre les différentes parties concernées, avec le problème des contrats se finissant au 30 juin, l'évolution de la pandémie et la période des transferts venant également se greffer à cette recherche de la solution la plus avantageuse.