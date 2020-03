Mercato PSG : Grosse info pour ce joueur à 100 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain est prêt à payer 100 millions d’euros pour Sergej Milinkovic-Savic, le joueur ciblé par Manchester United. Le PSG travaillerait, selon le média italien Calciomercato, à enrôler la star de la Lazio Rome.

Le mercato du PSG lancé avec Milinkovic-Savic ?

Si la Lazio Roma est actuelle 2e de Serie A, derrière la Juventus Turin, c’est en partie grâce à Milinkovic-Savic, son milieu de terrain serbe de 25 ans. Ce dernier a disputé 25 des 26 matches du championnat italien de son équipe cette saison, allant jusqu’à inscrire 4 buts. Son importance dans le milieu de terrain de la Lazio est telle que son nom a déjà été inscrit sur les petits papiers de grands clubs européens.

Selon The Sun, Manchester United est intéressé par ses services depuis la saison dernière. Au temps des rumeurs du retour de Paul Pogba à la Juventus Turin, Milinkovic-Savic aurait été sur le point de signer un contrat avec les mancuniens. Ce deal avait finalement échoué à cause de Paul Pogba, resté à Manchester United. De nouveau cette saison, le possible départ du joueur français est évoqué, ce qui sous-entend que les Red Devils vont réactiver la piste Savic, du moins selon cette source anglaise.

Quand bien même Manchester United repasserait à l’action pour le transfert de Milinkovic-Savic, il n’aurait aucune garantie de succès. Le PSG est en effet déjà sur le coup. Leonardo qui a toujours les yeux fixés sur le championnat italien n’est pas passé à côté du talent du natif de Lleida.

Et d’après Calciomercato, il envisagerait de lancer son offensive au mercato estival qui approche. Estimé à 80 millions d’euros sur les sites spécialisés, Savic ne devrait pas quitter la Lazio pour moins de 100 millions d’euros. Mais avec ses solides finances, le Paris Saint-Germain pourrait aller au bout du dossier en fin de saison.