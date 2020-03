OM : Ricardo Carvalho dévoile le secret du succès de Villas-Boas

L’OM brille sous le coaching d’André Villas-Boas, arrivé l’été dernier. Pour Ricardo Carvalho, la clé du succès de l'Olympique de Marseille réside dans la communication que le techicien portugais entretient avec ses joueurs.

Villas-Boas accepté par ses joueurs selon Ricardo Carvalho

L’OM carbure cette saison et occupe la 2e place de Ligue 1 après 28 journées. Le championnat a malheureusement été suspendu à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais nul ne doute que le club phocéen est un sérieux candidat à la qualification en Ligue des Champions, quelle que soit l’option qui sera finalement adoptée concernant la reprise. Surtout pas Ricardo Carvalho, qui se félicite de la bonne saison de l’écurie olympienne. « Heureusement pour nous, cette année ça se passe très bien. On joue en équipe, on gagne des matchs », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’OM dans les colonnes de L’Equipe.

Une performance que l’ancien défenseur central de l’AS Monaco explique par le fait que le club « accepte bien la méthode d'André ». L’ex-taulier du Real Madrid pense également que même les supporters marseillais sont séduits par le franc-parler du technicien portugais.

Ricardo Carvalho est arrivé à l'Olympique de Marseille dans les bagages d'André Villas-Boas qui avait été son entraîneur à Chelsea puis en Chine.