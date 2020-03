FC Barcelone : Luis Suarez révèle la date de son retour

Blessé depuis janvier, Luis Suarez devait initialement reprendre la compétition en fin de saison. Mais avec l’interruption de la Liga, le joueur du Barça pourra faire son retour avec ses collègues à la reprise des championnats.

Luis Suarez annonce son retour à la reprise

Le pronostic médical prévoyait 4 mois d’indisposition pour Luis Suarez suite à sa blessure au genou en janvier. Une longue indisponnibilité qui faisait alors douter d’un retour du buteur barcelonais avant la fin de la saison. Mais la Liga, comme d’autres championnats européens, a été suspendue à cause de la pandémie de coronavirus. Une suspension qui ne permet plus une fin de saison en juin, comme initialement prévu. En cas de reprise, la saison se terminera donc plus tard.

Pour Luis Suarez, ce contretemps survient comme une aubaine. C’est bien ce que Luis Suarez a lui-même confié au média uruguayen Referí en expliquant que « la reprise est prévue dans les délais fixés, sauf que maintenant, il y a un changement avec ce qu'il se passe ». Et le joueur de 33 ans précise : « Le médecin m'avait dit que ça évoluait bien et cela m'a donné de l'espoir afin de revenir jouer le plus vite possible. La différence maintenant, c'est que lorsque l'équipe reviendra, je pourrai être avec elle. »