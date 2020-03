Juventus, Barça : Ronaldo ou Messi ? Pelé désigne le meilleur

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont certainement les deux meilleurs joueurs des temps actuels. Le Roi Pelé a d’abord désigné le gagnant entre le Portugais de la Juventus Turin et l’Argentin du Barça et révèle ensuite le nom du meilleur joueur de l’histoire.

Pelé a tranché entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi est le meilleur joueur actuellement en activité ? Le débat est sans fin. Le Roi Pelé a confié sa réponse à la chaîne Youtube Pilhado. Selon la star brésilienne, « c’est Cristiano Ronaldo le meilleur. Il est le plus régulier, mais vous ne pouvez pas oublier Lionel Messi, bien sûr, mais il n’est pas un buteur ».

Le Roi Pelé meilleur joueur de l’histoire ?

Mais le débat ne se limite pas à ces 2 joueurs de la Juventus Turin ou du Barça. Le média a également voulu savoir qui le triple champion du monde tenait pour le meilleur joueur de tous les temps. L’ancienne star du FC Santos a d’abord estimé qu’on ne pouvait pas ignorer « Zico, Ronaldinho, Ronaldo. Ou en Europe, des joueurs comme Beckenbauer, Cruyff ». Mais l’ex-joueur du Cosmos de New York est formel, personne ne le rattrape. Il est convaincu que « Pelé était meilleur » que tous ces autres joueurs.