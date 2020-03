OM Mercato : Les plans de l’OM chamboulés par le coronavirus

Le coronavirus bouleverse tous les plans de l’OM. En plus de la suspension du championnat, l’épidémie a probablement porté un coup dur insoupçonné au "Champions Projet" de Frank McCourt à Marseille.

OM : la réunion entre Villas-Boas et Eyraud reportée

André Villas-Boas n’a jamais caché sa préoccupation pour le prochain mercato de l’OM. Lors d’une récente sortie, le technicien portugais avait annoncé qu’il rencontrerait Jacques-Henri Eyraud et son staff pour évoquer ce mercato. Sauf que cette réunion ne peut plus avoir lieu à la période initialement prévue.

Selon les informations du quotidien régional La Provence, la rencontre entre André Villas-Boas et la direction de l’OM a été repoussée. Bien sûr que l’épidémie de coronavirus est la principale cause de ce report. Mais le média avance aussi que l’ordre des priorités à l'OM a changé. « Aujourd'hui, il y a des problèmes plus importants à régler » que la gestion du marché des transferts, note la source.

Si la question des emplettes qui conditionne l'avenir d'André Villas-Boas n'est plus la priorité des décideurs marseillais, alors la crise de coronavirus a fait plus de dégâts qu'on croit à l'Olympique de Marseille.