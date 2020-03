Ligue 1 : le verdict de Bernard Caïazzo pour la saison !

Avec la pandémie de coronavirus, c’est l’incertitude en ce qui concerne la reprise de la Ligue 1. Bernard Caïazzo ne se fait pas de doute pour la suite de l’exercice actuel. Pour le dirigeant de l’ ASSE, il faut mener la saison à son terme.

Bernard Caïazzo, « Il faut terminer la saison »

Coronavirus oblige, la Ligue 1 comme les autres grands championnats est à l’arrêt. Alors que la crise sanitaire s’aggrave, les doutes planent pour la suite de la saison. Dans une sortie, Jean-Michel Aulas appelait à une « saison blanche ». Chose que ne partage pas Bernard Caïazzo pour qui il est primordial de finir la saison.

« Bien évidemment, nous espérons que le championnat reprenne le plus tôt possible. On est prêt à jouer en juillet et août (…) Il faut finir et terminer la saison, c’est la priorité des priorités », a fait savoir Bernard Caïazzo sur les ondes de RMC Sport. Le dirigeant de l’ ASSE veut également s’éviter de grosses pertes financières en terminant le championnat.

Pour Bernard Caïazzo, l’arrêt de la Ligue 1 ferait perdre 600 millions d’euros aux clubs. Au niveau des top championnats, les pertes sont estimées 5 milliards d’euros. Autant de raisons pour lesquelles le dirigeant stéphanois milite pour la reprise du championnat, qu’importe la date.

Il faut dire que les Verts ne réalisent pas une saison exceptionnelle en Ligue 1. Malgré un mercato estival des plus agités et l’arrivée de Claude Puel, l’ ASSE pointe à la 17e place du championnat.