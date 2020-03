FC Barcelone : Les joueurs acceptent de baisser leur salaire

Une crise économique commence à s’installer au sein des clubs à cause de la suspension des championnats. Au FC Barcelone, les joueurs ont rapidement accepté une baisse de salaire pour permettre au club de faire face à cette situation inédite.

Le FC Barcelone baisse les salaires de ses joueurs

La crise économique causée par le coronavirus n’épargne pas les plus grosses écuries européennes comme le FC Barcelone. Grassement rémunérés, les joueurs du club catalan ont baissé leur salaire afin d'éviter une aggravation de la crise économique qui commence déjà à se faire sentir. On ne sait pas encore quel pourcentage de leur salaire les joueurs ont accepté de sacrifier mais cette mesure est censée permettre au club barcelonais de tenir le coup puisque les salaires représenteraient plus de la moitié du budget du FC Barcelone.

Lionel Messi présent à la réunion ?

D’après les informations de la presse espagnole, les joueurs de la formation de Liga ont accepté cette baisse de salaire à l’issue d’une réunion en présence de leurs dirigeants, dont le président Josep Maria Bartomeu. Les joueurs étaient représentés par plusieurs cadres du vestiaire, dont Gérard Piqué, Sergio Busquets et bien sûr le capitaine et maître à jouer Lionel Messi.