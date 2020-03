PSG : Confinement, gros problème pour Thiago Silva et Neymar

Thiago Silva et Neymar ont choisi de rentrer au Brésil au moment où le monde fait face à une pandémie de coronavirus. Sauf que les deux joueurs du PSG pourraient être pénalisés à cause de ce choix.

Thiago Silva et Neymar vont-ils regretter leur retour au Brésil ?

Le football est affecté par la pandémie de coronavirus actuelle. Toutes les compétitions sont à l’arrêt, les joueurs sont conviés à rester chez eux. Certains ont préféré rentrer au bercail pour faire face à la crise sanitaire. C’est notamment le cas des joueurs du PSG comme Thiago Silva et Neymar.

Le défenseur et l’attaquant du PSG sont rentrés au Brésil. Seulement, ces départs pourraient avoir des répercussions. UOL Esporte révèle en effet que la direction du Paris Saint-Germain aurait prévenu Thiago Silva et Neymar des risques qu’ils encouraient, surtout concernant une éventuelle reprise des compétitions.

Le média brésilien croit ainsi savoir que les dirigeants parisiens ont tenté de dissuader Thiago Silva et Neymar. Les deux Brésiliens pourraient signer un retard tardif en France à cause de la suspension des vols. UOL Esporte révèle également qu’ils pourraient de nouveau être placés en quarantaine dès leur retour à Paris.

Thiago Silva et Neymar ne seraient pas les seuls à avoir été avertis. Edinson Cavani, rentré en Uruguay, et Mitchel Bakker, aux Pays Bas, auraient également été approchés par leur direction. Si la crise sanitaire venait à être maîtrisée, il est certain que les étrangers ne seront pas admis illico sur le territoire.