AS Monaco Mercato : Envoyé au PSG, Ben Yedder lâche sa réponse

Arrivé à l’AS Monaco l’été dernier, Wissam Ben Yedder s’éclate sur le Rocher. Alors que le PSG va perdre quelques joueurs l’été prochain, l’attaquant monégasque a été interrogé sur la possibilité qu’il rejoigne Paris.

Wissam Ben Yedder évoque un départ au PSG

Auteur de 18 buts en Ligue 1, Wissam Ben Yedder réalise une belle saison à l’AS Monaco. Recruté l’été dernier en provenance du FC Séville, l’attaquant de 29 ans est co-meilleur buteur du championnat. Il partage la tête du classement avec le Parisien Kylian Mbappé.

Efficace avec le club du Rocher, Ben Yedder a été interrogé sur une probable association avec Mbappé et Neymar à Paris. Bien qu’ambitieux, le Sarcellois ne veut pas se prendre la tête avec un transfert. « Jouer avec Mbappé et Neymar au PSG ? Aujourd’hui, je suis focus sur ma fin de saison et sur l’objectif du club qui est de retrouver l’Europe. Pour le reste, je te laisse à tes pronostics (rires) », a-t-il confié au Onze Mondial.

Wissam Ben Yedder « rêve grand ». L’international tricolore (8 sélections/2 buts) veut notamment retrouver la Ligue des Champions avec l’AS Monaco. « J’ai de grandes ambitions et de grands objectifs, je me projette en Ligue des Champions », a révélé le buteur monégasque.

Sauf qu’avec le rang de son club (9e) à 10 journées de la fin, Wissam Ben Yedder a peu de chance de retrouver la Ligue des Champions. Leader de Ligue 1, le PSG tient un argument de taille.