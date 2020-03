Tottenham Mercato : Revirement dans le dossier Harry Kane ?

Convoité pas plusieurs grosses écuries, Harry Kane est annoncé sur le départ de Tottenham cet été. Mais aux dernières nouvelles, les Spurs n’ont aucune intention de libérer leur buteur.

Pas de Ligue des Champions pour Totenham la saison prochaine ?

Harry Kane veut jouer la prochaine Ligue des Champions. Un challenge minimal pour un joueur de sa trempe. Mais il lui sera très difficile, voire impossible, de réaliser ce défi avec Tottenham, 8e de Premier League. Plusieurs écuries telles que le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester United ou Manchester City verraient alors une bonne occasion d’attirer le buteur anglais, auteur de 11 buts en 20 matches de Premier League cette saison.

Harry Kane retenu à Tottenham la saison prochaine ?

Mais la mission s’annonce vraiment compliquée. Alors qu’on croyait les dirigeants de la formation londonienne résignés à laisser partir Harry Kane cet été, il n’en serait rien. Selon les informations divulguées par The Star on Sunday, le technicien portugais José Mourinho estime que l’international anglais de 26 ans servira encore de leader pour le club la saison prochaine. Par ailleurs, si le désir de Harry Kane était de partir pour jouer la Ligue des Champions, les candidats comme Manchester City (exclu) et Manchester United (pas encore assuré) sont disqualifiés.