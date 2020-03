Toulouse Mercato : Matthieu Dossevi vers un départ du TFC ?

Membre d'une équipe du Toulouse FC à la dérive et qui se dirige tout droit vers une descente en Ligue 2, Matthieu Dossevi s'est exprimé sur son avenir de footballeur. Et force est de constater que le milieu offensif ne s'est pas encore réellement déterminé sur ce sujet...

Rester ou partir, Dossevi ne sait que penser !

À 32 ans, Matthieu Dossevi a déjà bien tourné dans le monde du foot. Formé au Mans où il est passé professionnel en 2008, le natif d'Indre-et-Loire a joué pour Valenciennes, l'Olympiakos Le Pirée, le Standard de Liège, le FC Metz et enfin le Toulouse FC.

Arrivé en août 2018 sur les bords de la Garonne, l'international togolais (27 sélections, 5 buts) est un joueur important du Téfécé depuis deux saisons. Bénéficiant de la confiance d'Alain Casanova, d'Antoine Kombouaré et désormais de Denis Zanko, Dossevi tente individuellement de sauver ce qui peut l'être, alors que son club est au cœur d'une saison catastrophique.

Bon dernier de Ligue 1 avec 13 petits points engrangés en 28 journées, Toulouse est quasiment condamné à retourner à l'étage inférieur - en Domino’s Ligue 2 - 17 ans après son dernier passage.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Téfécé, le milieu offensif, qui pourrait être convoité cet été, sera-t-il de l'opération remontée l'année prochaine ? Il a répondu à cette question dans un entretien accordé au Républicain Lorrain.

"Je n’en sais rien. Je serai sous contrat, je verrai bien ce qu’il en sera. Je ne me projette pas pour l’instant, on verra avec mon employeur", a déclaré celui qui a disputé 26 matches de Ligue 1 - 20 titularisations - cette saison, pour un bilan statistique d'un but et de deux passes décisives.

Matthieu Dossevi avait été acheté 2,5 millions d'euros en 2018. Sa valeur actuelle est estimée à 1,5 million par Transfermarkt.