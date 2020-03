Real Mercato : Succession de Sergio Ramos, Zidane a fait son choix

Bien qu'encore essentiel pour le Real Madrid, un club dont il est le capitaine, Sergio Ramos est plus proche de la fin que du début de sa carrière. C'est pourquoi Zinédine Zidane pense à renforcer la défense centrale du Real dès la saison prochaine...

Un nom sort du lot pour succéder à Sergio Ramos

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos est bien plus qu'un joueur au sein du club merengue. Capitaine depuis de nombreuses années et garant des valeurs prônées par la Maison Blanche, le champion du monde 2010 avec l'Espagne est incontesté et incontestable.

Mais le temps passe et Sergio Ramos, qui aura 34 ans le 30 mars prochain, n'est pas éternel. Toujours aussi incontournable en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane, l'international espagnol (170 sélections, 21 buts), qui est sous contrat jusqu'en juin 2021, souhaite prolonger avec son club de coeur, mais les négociations avec les dirigeants merengues n'ont pas encore abouti.

Mais quoi qu'il se passera sur ce dossier dans les prochaines semaines ou les prochains mois, le Real Madrid se serait mis en tête de recruter un nouveau défenseur central afin de préparer en douceur la succession de Ramos.

Et selon les médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, un nom semble se dégager assez nettement dans l'esprit de l'entraîneur Zinédine Zidane et des dirigeants merengues, en l'occurrence celui de Milan Skriniar.

Impressionnant depuis son arrivée à l'Inter Milan en juillet 2017, le Slovaque de 25 ans possède des qualités qui plaisent énormément du côté du club treize fois champion d'Europe, celui-ci étant bien décidé à mettre le paquet - une somme de 70 millions d'euros serait réclamée par l'Inter - pour l'attirer en Espagne dès cet été.

Milan Skriniar étant également convoité par le FC Barcelone et Manchester United, le Real Madrid aura de la concurrence sur ce dossier.