LOSC Mercato : Ça devient très sérieux autour de Victor Osimhen !

Que décideront les dirigeants du LOSC cet été sur le dossier Victor Osimhen ? Ce sera à coup sûr l'un des feuilletons à suivre lors du prochain marché des transferts, surtout que de nouvelles informations viennent d'être révélées...

Osimhen priorité d'un géant de Premier League ?

Victor Osimhen a tout ce qu'il faut en magasin pour devenir l'une des stars du football de demain. Doté d'immenses qualités de footballeur et d'un instinct du buteur très développé, l'attaquant du LOSC fait également preuve d'une attitude et d'une combativité qui en font un joueur spécial et devraient l'amener très très haut dans les prochaines années.

Méconnu à son arrivée au LOSC il y a quelques mois, l'international nigérian (8 sélections, 4 buts) est devenu l'un des attaquants les plus suivis en Europe, son nom revenant régulièrement dans des rumeurs de transfert.

Si un départ de Lille dès l'été prochain est loin d'être la priorité de Victor Osimhen - "Lille est un grand club en France et bien sûr que j’ai envie de rester", disait-il il y a quelques semaines - le joueur de 21 ans sait également qu'il sera tributaire de la volonté de son club et des offres qui parviendront aux dirigeants nordistes.

Et en parlant d'offre, il se pourrait bien que le LOSC en reçoive une de la part de Manchester United, comme l'a révélé Le 10 Sport. Le média français affirme ainsi que Victor Osimhen serait l'une des priorités absolues des Red Devils au poste d'avant-centre pour la saison prochaine.

Si des joueurs comme Harry Kane, Timo Werner ou encore Pierre-Emerick Aubameyang seraient également convoités par l'actuel cinquième de la Premier League, le numéro 9 du LOSC apparaîtrait en très bonne position sur la short list des dirigeants mancuniens.

Également suivi entre autres par le FC Barcelone, le Real Madrid ou Chelsea, Victor Osimhen affole véritablement l'Europe entière...