OM : Malgré le coronavirus, Alvaro croit encore à son rêve

Brillant avec l’ OM qu’il a rejoint l’été dernier, Alvaro Gonzalez espérait se faire convoquer avec la Roja pour l’Euro 2020. Et le défenseur central de l’Olympique de Marseille continue d'espérer malgré la suspension de la Ligue 1 et le report de la compétition européenne.

Alvaro Gonzalez vise toujours la sélection espagnole

Sa bonne saison avec l’OM aurait pu lui valoir une convocation avec la sélection espagnole pour l’Euro 2020. Pour Alvaro Gonzalez, c’était très important. Il en rêve depuis sa tendre enfance. « La Roja, j'en ai toujours rêvé depuis tout petit. Je me bats pour ça chaque jour », a confié le défenseur central marseillais à El Chiringuito.

Mais la pandémie de coronavirus a obligé l’UEFA à reporter l’Euro. Les belles prestations du joueur de 30 ans avec l’ OM cette saison ne lui serviront pas à faire valoir ses qualités pour une sélection avec l’équipe nationale d’Espagne. De plus, la Ligue 1 est suspendue et Alvaro Gonzalez est confiné, comme tous les autres joueurs. De quoi peiner l’ancien de Villarreal. « C'est dommage que l'Euro soit reporté, je jouais plutôt bien cette saison », a-t-il déploré.

Mais il faudra bien plus que la suspension de la Ligue 1 et le report de l’Euro pour qu'Alvaro Gonzalez enterre son rêve d'une sélection avec la Roja. « J'ai très envie d'aller en sélection et de porter notre écusson sur le coeur », a assuré l’ex-défenseur central de l’Espanyol Barcelone.