OM : Confinement, Jacques-Henri Eyraud est ferme sur un point

Eyraud ne permet pas les voyages des joueurs

La Ligue 1 est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs ont cessé les entraînements et sont confinés. Un contretemps que certains joueurs ont décidé de mettre à profit pour voyager et retourner dans leurs pays respectifs.

A l’OM, les joueurs sont censés retourner à l’entraînement le 2 avril prochain, comme l’a rappelé Alvaro Gonzalez dans une interview accordée à El Chiringuito. Mais rien n’est certain. Tout dépendra de l’évolution de la situation. « Ou du moins, ils nous diront à cette date si on peut reprendre l'entraînement ou si on doit rester plus longtemps à la maison », a précisé le défenseur central de l’Olympique de Marseille.

En revanche, ce qui est certain c'est que Jacques-Henri Eyraud et son staff ne permettent pas que les joueurs de l’OM voyagent pendant le confinement. « Tous les joueurs de l'OM sont à Marseille, le club nous a demandé de rester ici pour notre santé et notre sécurité », a révélé l’ancien taulier de l’Espanyol Barcelone au média espagnol.