LOSC Mercato : Deux offres pour Gabriel sur la table de Lille ?

Au LOSC, Gabriel et Victor Osimhen sont les joueurs les plus courtisés du moment. Deux clubs étrangers seraient d'ailleurs passés à l’action pour le défenseur central des Dogues.

LOSC : Propositions de 27 à 32 M€ pour Gabriel

Gabriel est costaud, rapide et infranchissable dans la défense du LOSC. Avec José Fonte, il forme un duo inamovible dans le dispositif défensif de Christophe Galtier. La preuve, l’arrière de 22 ans a pris part à 24 matchs et a été titulaire 23 fois cette saison, en 28 journées de Ligue 1. Et grâce à sa performance et à sa régularité, il a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs, dont le PSG.

En Premier League, Everton est sur les rangs pour recruter Gabriel au prochain mercato estival d’après les informations de L’Équipe. Un club de l’élite en Italie serait également intéressé par le profil du jeune brésilien. Les deux prétendants ont transmis leurs propositions au LOSC et si on en croit la source, lesdites offres seraient comprises entre 27 et 32 M€, hors bonus.

Gabriel invité à visiter Goodison Park ?

Pour influencer le choix de Gabriel, certains de ses courtisans lui auraient proposé la visite de leurs installations, chose impossible pour le moment à cause de la pandémie de Coronavirus. Rappelons que le natif de Sao Paulo a prolongé son contrat avec Lille OSC le 3 février 2020 et est lié aux clubs de Gérard Lopez jusqu’en juin 2023. D’après le site spécialisé Transfermarkt, son coût sur le marché est de 22 M€.