Stade Rennais : Crise du Coronavirus, Holveck rejoint Caïazzo

Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade Rennais est aussi inquiet face aux conséquences du Coronavirus que Bernard Caïazzo, son confrère de l’ASSE.

Stade Rennais : Holveck estime les éventuelles pertes à 400 à 500 M€

Nommé président du Stade Rennais le mercredi 18 mars, Nicolas Holveck a déjà pris le pouls de la situation au sein du club breton. Et son diagnostic est le même que celui de Bernard Caïazzo. Président du syndicat Première Ligue, ce dernier avait évoqué une grave crise financière au sein des clubs si la situation sanitaire ne s’améliore pas et au pire des cas, si les championnats (Ligue 1 et Ligue 2) ne reprenaient pas.

Dans ses propos confiés à L’Équipe, Nicolas Holveck affirme que « ne pas aller au bout de la saison, ce serait 400 à 500 M€ de pertes pour le foot pro français ». Bernard Caïazzo présageait d’un risque « de banqueroute » du football français. Ce qui « est inenvisageable » selon le successeur d’Olivier Létang au Stade Rennais.

Nicolas Holveck présage une catastrophe

Dans ses commentaires sur l’arrêt des compétitions, Nicolas Holveck affirme que « vivre trois mois sans recettes et quand il n’y a aucune réserve, le moindre caillou peut être catastrophique ». Or, d’après lui, « c’est une météorite qui nous tombe dessus ».