ASSE Mercato : Fin de l'interventionnisme de Roland Romeyer !

Il y avait bel et bien crise à l’ASSE entre Roland Romeyer et Claude Puel, malgré le démenti du club ligérien. Bernard Caïazzo le confirme avec l’idée de la charte de fonctionnement pour répartir les tâches.

ASSE : Romeyer remis à sa place

Co-président de l’ASSE, Roland Romeyer intervenait dans les tâches de Claude Puel (coach et manager général) et de Xavier Thuillot. Ce qui avait créé une ambiance délétère entre les trois hommes. Monté au créneau pour mettre fin à la crise en interne, Bernard Caïazzo a proposé une charte de fonctionnement, afin de délimiter les tâches des uns et des autres.

Ainsi, il a demandé à son binôme de ne pas s’adjuger les prérogatives de l’entraineur ou du directeur général. « C'est normal de devoir rendre des comptes à Roland Romeyer. Mais il ne faut pas faire le job à la place de Claude Puel ou Xavier Thuillot. Il faut une charte de fonctionnement », a confié le président du conseil de surveillance de l'ASSE à France Bleu Loire.

Par ailleurs, Bernard Caïazzo a reconnu que son associé « est parfois un peu interventionniste ». Cependant, il explique son intervention par le fait qu'il « cherche à faire du mieux possible ».

ASSE : Pleins pouvoirs à Claude Puel pour recruter

Pour finir, Bernard Caïazzo a fait savoir que Claude Puel a désormais les pleins pouvoirs pour les mercatos. « Claude Puel, c'est un patron. Il sait que ce sera difficile, mais il est motivé. C'est à lui de tout gérer, le recrutement, la formation », a-t-il précisé ce lundi.