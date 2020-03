OM Mercato : Dossier Florian Thauvin, partira ou partira pas ?

Blessé le 10 septembre 2019, Florian Thauvin n’avait plus rejoué avec l' OM jusqu'au 6 mars dernier, face à Amiens. Trois clubs intéressés par ses services sont malgré tout à ses trousses dans le but de le recruter dès la fin de cette saison.

Trois clubs se bousculent pour Florian Thauvin ?

Florian Thauvin sera en fin de contrat avec l’OM en juin 2021. Même s'il a passé plusieurs mois sans jouer, les courtisans pour le recruter ne manquent pas. Le joueur de l' Olympique de Marseille est pisté par trois clubs, deux Italiens et une formation espagnole.

Le Valence CF, l’AS Rome et le Milan AC, selon CalcioMercato, sont les trois candidats pour Florian Thauvin. Même si tous les championnats sont en pause à cause de la crise de coronavirus, ces clubs préparent en coulisse leurs offensives pour le mercato à venir.

L'OM lâchera-t-il son milieu de terrain ?

Même s'il a manqué une bonne partie de la saison, Florian Thauvin est un joueur important pour l'OM. Les clubs désireux de le recruter devront se préparer à mettre la main à la poche. Estimé à 40 millions d'euros, Florian Thauvin devrait rapporter beaucoup moins à la vente à cause de la seule année de contrat qu'il lui reste.

De leur côté, les dirigeants phocéens ne devraient pas le laisser partir. Les dernières informations concernant Thauvin font état d'une envie de l'Olympique de Marseille de prolonger son contrat. Avec cette nouvelle rumeur, tout semble loin d'être clair dans le dossier de l'attaquant olympien.