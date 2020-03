Montpellier : LFP et réunions privées, Laurent Nicollin en colère

Président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin n’est pas content de certains de ses homologues et de la LFP, au sujet d’une concertation à huis clos.

Montpellier : Laurent Nicollin déplore une réunion exclusive

Le patron du Montpellier HSC a exprimé sa colère face au comportement de quelques présidents de clubs qui se seraient réunis par visioconférence avec le Président de la FFF et le directeur exécutif de la LFP. En effet, les représentants du PSG, de l’OL, de l’OM ou encore de l’ASSE, du principal syndicat des clubs de Ligue 1 et le représentant de ceux de Ligue 2 auraient mis en place une commission avec Noël Le Graët et Didier Quillot, pour plancher sur la reprise des championnats arrêtés en raison de la pandémie de Coronavirus.

Selon Laurent Nicollin, « cette initiative n’a pas été sans créer de vives tensions au sein du monde pro ». Le dirigeant du Montpellier HSC déplore le fait que les autres présidents de clubs n’ont pas été associés à l’initiative, alors qu’ils ont aussi leurs idées sur la sortie de crise.

« À Rennes, Monaco ou Montpellier, des clubs qui ne participaient pas à la conférence téléphonique organisée vendredi dernier, la décision a été très mal prise. Plusieurs clubs la considèrent comme une tentative de putsch », a-t-il affirmé, dans des propos relayés par allezpaillade.