OM Mercato : Départ, Gomis pointe Eyraud et se paie Mitroglou

Auteur de 20 buts avec l’OM en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis est cependant allé à Galatasaray la saison suivante. Dans un entretien accordé à Var-Matin, l’actuel buteur d’Al-Hilal charge Eyraud et son staff pour ce départ et raille Mitroglou, recruté pour le remplacer.

Bafétimbi Gomis accuse les dirigeants de l’OM

Bafétimbi Gomis a quitté l’ OM malgré lui. Les dirigeants marseillais auraient pu le retenir facilement, mais cela n’a pas été le cas. L’ancien attaquant de Swansea City a rejoint Galatasaray et ne regrette pas son choix en raison de « l’histoire d’amour incroyable » qu’il a eue avec le club de Super Lig.

Mais l’ex-Lyonnais a quitté l’olympique de Marseille car il n’a pas eu l’impression que les dirigeants olympiens le voulaient vraiment. « Je n’ai pas senti cette réelle envie de travailler avec moi et on ne me donnait que deux ans de contrat. Je n’ai pas compris », a-t-il expliqué avant de révéler que Galatasaray avait payé 2,5 millions d'euros à Swansea City, club qui l’avait prêté à l’OM.

La Panthère noire taille Kostas Mitroglou

Pour compenser le départ de Bafétimbi Gomis, les recruteurs marseillais ont signé Kostas Mitroglou en provenance du Benfica Lisbonne. Un choix que l’ex-Stéphanois n’a pas compris, il rappelle que les dirigeants « ont acheté un attaquant 15 millions, avec un salaire… » impressionnant.