ASSE : Depuis Chicago, ce que dit Robert Beric de Saint-Étienne

Robert Beric est parti de l’ASSE au Chicago Fire en MLS lors du mercato d’hiver 2020. Néanmoins, son coeur bat toujours pour l'AS Saint-Étienne.

Robert Beric reste très lié à Saint-Étienne

Transféré par l’ASSE en Major League Soccer en janvier dernier, Robert Beric reste un amoureux du club ligérien. Sa flamme pour les Verts est toujours vive. « Pour moi, Saint-Étienne est une famille, une deuxième maison », a déclaré l’avant-centre de 28 ans, dans le média autrichien Spox.

« Je n’ai jamais joué aussi longtemps dans un club qu’à l’ASSE, je me suis fait beaucoup d’amis à Saint-Étienne et je me sentais très lié au club », a témoigné l’international slovène ensuite, dans des propos retranscrits par le site Poteaux Carrés.

Beric n'oublie pas les fantastiques supporters de l'ASSE

En tout cas, l'ex-buteur de Sainté n’est pas près d’oublier le public stéphanois et encore moins la 4e place de Ligue 1 décrochée à l’issue de la saison 2018-2019. « Je me souviendrai toujours de la dernière saison où nous avons terminé quatrièmes et joué en Europa League. Notre équipe était vraiment bonne. J’ai eu le privilège de jouer devant des fans fantastiques », a-t-il souligné.

Robert Beric a été recruté au Rapid Vienne (Autriche) à l’été 2015. Il a donc défendu les couleurs de l’ASSE, pendant 4 saisons et demie, avant son départ aux États-Unis.