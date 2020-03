OM Mercato : Marseille tient déjà le successeur de Villas-Boas

Partira ? Partira pas ? Les observateurs se posent ces questions au sujet de l’avenir de Villas-Boas avec l’OM et ne savent pas quoi répondre. En revanche, Christophe Champy est convaincu qu’en cas de départ du technicien portugais, les recruteurs de l’Olympique de Marseille ne chercheront pas longtemps son remplaçant.

Christophe Galtier en remplacement de Villas-Boas ?

André Villas-Boas s’en ira un jour de l’OM. Pour le remplacer, les recruteurs marseillais n’auraient pas à chercher longtemps. Christophe Champy soutient que Christophe Galtier sera alors nommé sur le banc marseillais. Pour le consultant du Phocéen, ce n’est pas un souhait, « c’est une certitude ».

Interrogé par FootRadio, Christophe Champy a expliqué que Galtier « a prouvé qu’il était un excellent entraîneur, y compris avec Lille aujourd’hui » qu’il « viendra à l’OM un jour, c’est certain ». Le consultant assure que « Galtier, il réussit, et il a toutes les qualités pour réussir à l’OM », où il reviendra un jour parce que c’est son souhait et qu’un président marseillais le voudra.

Un bémol à la signature de Galtier ?

Mais il a beau être sûr d’une prochaine arrivée de Galtier sur le banc olympien, Christophe Champy prévient que « c’est très compliqué de faire revenir un Marseillais à Marseille », car l’aventure « peut parfois mal se passer… »

De quoi faire réfléchir l’entraîneur du LOSC quand la proposition de succéder à André Villas-Boas lui sera faite…