Coronavirus : La FIFA et l’OMS en campagne contre le Covid-19

Pour combattre le Coronavirus, la FIFA s’est jointe à l’OMS. Les deux structures ont lancé une campagne contre le Covid-19 en associant des footballeurs et footballeuses.

Coronavirus : Sensibilisation de la FIFA et l’OMS sur les mesures clés

La FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se sont mises ensemble pour aller en guerre contre la pandémie de Coronavirus. Cela, via une campagne de sensibilisation contre ce virus qui touche toute la planète. Des joueurs et joueuses ont été impliqués dans ladite campagne baptisée « Passe le message pour éliminer le coronavirus ».

Selon l’instance mondiale du football, « la campagne vise à préserver la santé de tous conformément aux recommandations de l’OMS et diffuse les cinq messages clés suivants : se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien ».

Dans ses explications, Gianni Infantino, le Président de la FIFA assure que « pour combattre le coronavirus, le travail d’équipe est indispensable ». « La FIFA s’est associée à l’OMS car la santé passe avant tout. J’appelle à soutenir cette campagne pour offrir une plus large diffusion à ce message et éliminer le Covid-19 », a-t-il indiqué.

« Je suis ravi que le football mondial aide l’OMS à éliminer le virus. Je suis certain qu’avec ce type de soutien, nous gagnerons ensemble », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Les joueurs associés à la campagne contre le Covid-19

Parmi les 28 footballeurs associés à la campagne, figurent Lionel Messi, Radamel Falcao, Alisson Becker, Gianluigi Buffon… mais aussi des joueurs retraités : Yaya Touré, Laura Georges, Celia Sasic, Youri Djorkaeff, Gary Lineker, Samuel Eto'o...