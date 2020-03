LOSC Mercato : Un nouveau prétendant pour Victor Osimhen

Victor Osimhen, la révélation du LOSC cette saison, n’en finit plus d’attirer les convoitises. Après le FC Barcelone puis Manchester United, un autre prétendant s’activerait en coulisse en vue d’arracher la signature de l’attaquant lillois.

Le Real Madrid se positionnerait aussi sur Victor Osimhen

Il suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Et pour cause, Victor Osimhen s’est imposé au LOSC avec une facilité déconcertante. Devenu l’atout offensif du club nordiste, le joueur de 21 ans rayonne par son efficacité devant les buts adverses (18 réalisations et 18 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues) cette saison. Forcément, un tel potentiel attire la curiosité des cadors européens.

Et la direction lilloise réfléchit à la stratégie à adopter concernant son jeune buteur. Le président du LOSC, Gérard Lopez, a récemment expliqué qu’il serait opportun pour Victor Osimhen de réaliser une deuxième saison complète à Lille, histoire de confirmer tout son talent. Toutefois, il sera difficile pour la direction lilloise de résister aux nombreuses attaques qui se préparent pour le Nigérian.

Manchester United souhaiterait l’attirer en vue d’anticiper le transfert définitif de Romelu Lukaku à l’Inter Milan. Mais ce n’est pas tout. Un autre prétendant aurait pointé le bout de son nez dans ce dossier. Le Real Madrid songerait également à rectuter l'attaquant du LOSC.

Victor Osimhen pisté pour succéder à Karim Benzema ?

Le géant madrilène penserait au Lillois afin de préparer la succession de Karim Benzema. Mais reste à savoir si les Madrilènes iront au bout de leur intérêt pour Victor Osimhen. L’avenir nous le dira.