AS Monaco : Les salariés également mis au chômage partiel

La suspension du championnat va provoqué une crise économique pour certains clubs, dont l’AS Monaco. Pour faire face à cette situation inédite, les dirigeants monégasques ont également décidé de mettre les salariés au chômage partiel.

AS Monaco : chômage partiel pour les salariés

C’est à croire qu’aucun club de Ligue 1 ne va échapper à cette mesure. Alors que plusieurs d'entres eux ont déjà décidé de placer leurs salariés au chômage partiel, l’AS Monaco a aussi décrété le chômage partiel samedi. Ce lundi, l’AFP assure tenir cette information de sources internes au club du Rocher. Cette mesure fait suite à la fermeture du centre de formation le 14 mars, à la suspension des entraînements de l’équipe A et à la fermeture du centre d’entraînement et du stade Louis-II, deux jours plus tard.

La Principauté de Monaco est un territoire autonome. Mais le droit monégasque permet à ses entreprises de décréter le chômage partiel en raison de l’épidémie de coronavirus en s’inspirant de l’Etat français.

Le covid-19 commence à prendre des proportions inquiétantes à Monaco, 5 nouveaux cas ont été signalés ce dimanche. Un communiqué du gouvernement de la Principauté porte désormais à 23 « le nombre de personnes touchées par le coronavirus, dont une personne qui est aujourd'hui guérie ».