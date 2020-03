PSG mercato : Edinson Cavani vers une surprenante destination ??

Malgré une crise de coronavirus qui secoue le monde, l’avenir de l’attaquant du PSG, Edinson Cavani, préoccupe un club exotique. Boca Juniors, l’écurie actuelle de Carlos Tevez veut accueillir l’Uruguayen dans les prochains mois.

Edinson Cavani vers le club sud-américain Boca Juniors ?

Selon les journaux Olé d'Argentine et Ovación d'Uruguay, le MatadorEdinson Cavani est la prochaine grande cible de Boca Juniors. Ce club où évolue présentement Carlos Tevez voudrait se saisir de l’avantage qu’offre la fin prochaine du contrat de l’Uruguayen pour l’attirer sous ses couleurs.

En juin 2020, Edinson Cavani sera libre de tout contrat. Au dernier mercato hivernal, il avait souhaité partir du PSG où il était barré par Mauro Icardi. Le Sud-Américain recordman de buts au Paris Saint-Germain (200 buts en 301 matches) n’a plus renouvelé ses velléités de départ depuis la fin du mercato. Il n’a pas affiché d’envie particulière de rester au PSG non plus.

L'Atletico Madrid a-t-elle encore une chance pour El Matador ?

Boca Juniors, qui ne garde en tête que la fin prochaine de son contrat, s’est positionné pour l’attirer sous ses couleurs. Cette information émane de deux gros médias sud-américains ; Olé d'Argentine et Ovación d'Uruguay. On sait pourtant qu’El Matador voulait rejoindre l’Atletico Madrid en janvier dernier. Nul ne sait à ce jour si cette piste est toujours d’actualité. Toutefois, les prétendants européens pour recruter Cavani ne devraient pas manquer à la fin de cette saison.

Outre la piste madrilène, Edinson Cavani intéresse plusieurs clubs en Italie (Naples, AS Roma de Javier Pastore) et en Angleterre. Outre Manchester United qui le suit de longue date, Chelsea FC est regardant sur sa situation. Tous ces clubs travaillaient leurs offensives pour le joueur quand la crise de coronavirus, actuelle raison de l'arrêt des championnats, s'est imposée au football. Avec la fin de la saison qui approche, les différents clubs devraient revenir aux nouvelles dès la reprise des championnats.