OGC Nice : Jean-Pierre Rivère veut révolutionner le calendrier !

Si l'objectif de tous les clubs professionnels français est de terminer la saison en cours le plus vite possible, la progression de la pandémie de coronavirus rend les prévisions très aléatoires. D'où l'intérêt de prendre tout son temps selon Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice.

Alors que les avis divergent quant à la date de reprise de la Ligue 1 en cette période de crise sanitaire, tous les présidents des clubs professionnels français sont en revanche d'accord sur un point : il faut absolument terminer la saison 2019-2020.

Vital économiquement pour les clubs, aller au bout de l'exercice en cours n'est cependant pas aisé et assuré au vu des proportions inquiétantes prises par la pandémie de coronavirus.

Bien conscient qu'une reprise du Championnat n'est pas pour tout de suite, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, a fait part d'une proposition étonnante - "ce n'est pas la meilleure mais ce doit être une alternative si la pandémie se prolonge" - lors d'un entretien accordé au journal L'Equipe.

"Au-delà de l'année en cours, essayons de donner une cohérence aux trois saisons à venir. En 2022, la Coupe du monde au Qatar se déroule du 21 novembre au 18 décembre. Mon idée a pour objectif de s'adapter à cette compétitions décalée et à l'inconnu d'aujourd'hui. Nous pouvons prendre tout notre temps pour finir la saison actuelle en octobre ou novembre, et on démarre la saison prochaine en février. On peut intégrer l'Euro en juin et nous finissons fin octobre. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée. C'est une idée extrême mais qui a du sens", a proposé le président azuréen.