RC Lens : Jean-Louis Leca met en garde ses coéquipiers du RCL

Confiné à la maison comme l'ensemble des Français, Jean-Louis Leca, le portier du RC Lens, a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Profitant de cette occasion pour s'adresser aux supporters, il a également rappelé l'importance de cette période pour les joueurs.

Jean-Louis Leca veut être prêt pour la reprise

Coupé dans son élan par la pandémie de coronavirus alors qu'il restait sur deux victoires consécutives depuis l'arrivée sur le banc de Franck Haise, le RC Lens, deuxième du classement avec un point de retard sur le FC Lorient et talonné par Ajaccio, Troyes et Clermont, jouera gros à la reprise de la Ligue 2.

D'où l'importance, malgré les inquiétudes légitimes liées au virus, de rester concentré sur son métier et de bien suivre les programmes d'entraînement transmis par les préparateurs physiques, comme l'a rappelé Jean-Louis Leca, le gardien de but du club artésien.

"On ne sait vraiment pas où on va aller avec cette situation, mais on peut être rappelé à tout moment pour reprendre. Notre outil de travail, c'est notre corps, donc si on n'est pas prêt et qu'on ne fait pas attention dans la nourriture ou toutes ces choses-là, cela pourrait être destructeur, avec notamment des blessures qui pourraient vite arriver. On a donc un programme à suivre", a expliqué le natif de Bastia dans une vidéo postée sur le compte Twitter du RC Lens.

Réclamant donc du sérieux, Jean-Louis Leca a également tenu à faire passer un message aux supporters en cette période difficile, leur assurant de tout son soutien ainsi que de celui du groupe lensois dans sa globalité.

"J'espère que vous allez tous bien. Ne prenez pas de risques, restez à la maison, restez proche des vôtres et préparez-vous comme nous. On va avoir besoin de vous sur cette fin de saison. On aura besoin d'être tous soudés et unis pour notre objectif commun."