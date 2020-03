AS Monaco Mercato : Direction le Portugal pour Slimani et Silva ?

Tous deux prêtés par le club anglais de Leicester, Adrien Silva et Islam Slimani n'ont aucune certitude sur le fait de poursuivre leur aventure à l'AS Monaco la saison prochaine. Surtout que leur troisième club en commun souhaiterait les rapatrier...

Monaco est prioritaire sur les deux dossiers

Adrien Silva et Islam Slimani semblent inséparables. Coéquipiers au Sporting Portugal de 2013 à 2016 puis transférés à Leicester - en 2017 pour Silva et en 2016 pour Slimani - les deux compères ont ensuite migré vers la Ligue 1 et l'AS Monaco.

Tous deux importants au sein de l'effectif monégasque, mais sans pour autant être des incontournables aux yeux de Robert Moreno, le coach de l'ASM, ils pourraient bien de nouveau se retrouver ensemble la saison prochaine sous un autre maillot.

Seulement prêtés sur le Rocher, les deux joueurs seraient en effet sur les tablettes... du Sporting Portugal selon une information révélée par O Jogo. Désireux de rebâtir une équipe compétitive suite à l'exode massif provoqué par la crise institutionnelle de 2018, les dirigeants de l'actuel quatrième de Liga NOS ont donc pensé à leurs deux anciens joueurs.

Formé au Sporting, le milieu de terrain Adrien Silva avait disputé 237 matches sous le maillot vert et blanc avant de prendre la direction de la Premier League en août 2017. De son côté, l'attaquant Islam Slimani a débuté sa carrière européenne en 2013 avec le Sporting Portugal, inscrivant 57 buts en 111 matches joués.

Mais dans ces dossiers, il fait souligner que c'est bien l'AS Monaco qui a la main puisque les prêts des deux joueurs sont assortis d'une option d'achat.