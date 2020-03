Montpellier : Fin de contrat, Hilton ne veut pas arrêter là !

Essayant de s'occuper comme il le peut pendant cette période de confinement, Vitorino Hilton a évoqué son avenir dans un entretien accordé à RMC Sport. En fin de contrat à l'issue de cette saison, le défenseur de Montpellier souhaite poursuivre l'aventure.

Il est l'un des grands personnages actuels de notre Ligue 1. Arrivé en France en 2004 en provenance du Servette de Genève, Vitorino Hilton n'a depuis plus jamais quitté la France. Passé par le Sporting Club de Bastia, le RC Lens et l'Olympique de Marseille, le défenseur central fait les beaux jours du Montpellier Hérault depuis 2011.

Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Michel Der Zakarian, le Brésilien ne fait pas du tout ses 42 ans sur le terrain et reste ce défenseur intelligent et élégant que le football français a adopté dès son arrivée dans l'Hexagone.

D'un professionalisme impressionnant, celui qui ne tient pas en place habituellement est revenu sur la période de confinement dans laquelle le pays est entré il y a maintenant une semaine.

"Ce n’est pas évident de rester à la maison sans rien faire. Je fais du sport quasiment toute la journée pour passer le temps. Je me repose pas, je n’y arrive pas. J’essaye de garder la forme car ce n’est pas évident. C’est long par moments. Les deux premiers jours ont été un peu compliqués. Mais pour le moment, le plus important, c’est de rester chez soi. Et s’il faut rester plus longtemps à la maison, on va le faire, car le plus important, c’est la santé", a déclaré le natif de Brasilia dans un entretien accordé à RMC Sport.