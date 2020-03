Juventus Mercato : C'est décidé, la Juve veut faire revenir Pogba !

Annoncé sur le départ de Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba apparaît comme étant la priorité du Real Madrid depuis de longs mois. Mais le club madrilène pourrait bien avoir un adversaire de poids avec la Juventus Turin...

La Juve attend un signe de Paul Pogba

Et si le Real Madrid se faisait finalement souffler Paul Pogba, la grande priorité au milieu de terrain de Zinédine Zidane depuis l'année dernière ? Déjà quelque peu gêné par le Paris Saint-Germain, qui s'est immiscé dans la course pour récupérer le joueur de Manchester United, le club merengue voit désormais arriver un danger venant d'Italie et qui apparaît bien plus sérieux.

Et ce danger se nomme la Juventus Turin, le club qui a permis au Français d'exploser au plus haut niveau et de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Quadruple champion d'Italie avec la Vieille Dame entre 2013 et 2016 et finaliste de la Ligue des Champions en 2015, La Pioche a un lien très fort avec le club turinois, ce qui pourrait bien faire la différence au moment de son choix final.

Marchisio : "J'aimerais que Pogba revienne à la Juve"

Calcio Mercato affirme ainsi que la Juventus souhaiterait profiter d'un marché des transferts perturbé par la pandémie de coronavirus pour faire revenir le champion du monde 2018. Les dirigeants de la Juve auraient fait savoir à Mino Raiola, l'agent du joueur, qu'ils étaient très intéressés par un retour de ce dernier, et ils attendraient désormais de connaître la position de Manchester United sur ce dossier, ainsi que celle du joueur.

Quoi qu'il en soit, l'opération Pogba semble bel et bien avoir été lancée par la Juventus, ce qui devrait faire plaisir à Claudio Marchisio, son ancien coéquipier désormais à la retraite, qui déclarait ceci il y a quelques jours au micro de Sky Italia.

"J'aimerais que Paul Pogba revienne à la Juve, puisque j'ai eu la chance d'y jouer avec lui et que nous parlons un peu de lui. Ce serait bien de le revoir avec le maillot de la Juventus."