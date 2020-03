ASSE : Comité de pilotage, Caïazzo recadré par la LFP !

La présidente de la LFP a remis Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Étienne et président du syndicat Première Ligue, à sa place en annulant le comité de pilotage de crise.

Un comité de pilotage à l’initiative de Bernard Caïazzo

La pandémie du coronavirus a des répercussions sur le football français, aussi bien sur le plan sportif que financier. Pour tenter de trouver quelques solutions, un comité de pilotage de crise a été mis sur pied à l’initiative de Bernard Caïazzo, le président de Première Ligue.

Le président de l’ASSE, Noël le Graët, président de la fédération de football (FFF), Claude Michy, président de Clermont et de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF), Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL) ainsi que Jacques-Henri Eyraud (OM) en font partie. L’objet de ce « comité de pilotage » est surtout d’avancer vite et de proposer des solutions pérennes face à cette crise sanitaire qui menace la Ligue 1. « Nous devons oublier la politique et les ego et travailler. La première réunion du Comité aura lieu demain lundi à 14 heures », a écrit Bernard Caïazzo dans un mail que s’est procuré L’Équipe.

Sauf que ce comité de pilotage ne fait pas l’unanimité. Certains clubs de Ligue 1 y voient même une « tentative de putsch ». Face à cette situation confuse, la présidence de la LFP a tenu une réunion d’urgence lundi dernier. Au terme de cette rencontre, des décisions ont été arrêtées.

La décision finale de la LFP

Via un communiqué publié par le quotidien sportif, la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour assure que ce « comité de pilotage n’a statutairement aucune existence et ne pourra prendre des engagements pour le compte de la Ligue. Seuls le conseil d'administration et l'assemblée générale de la LFP et le Comex (de la FFF) sont légitimes à prendre les décisions pour le football professionnel français ».

La LFP envoie ainsi un message clair et réaffirme sa suprématie sur les clubs, quel que soit leur rang. Par ailleurs, Nathalie Boy de la Tour appelle « l’ensemble des acteurs de l’écosystème du football professionnel, clubs, joueurs, entraîneurs et aussi diffuseurs », à l’unité et à la solidarité afin de « traverser cette crise sans précédent ».