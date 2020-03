FC Nantes : Christian Gourcuff plus qu'optimiste pour la fin de saison

Christian Gourcuff s’est exprimé sur les modalités de la fin de saison en Ligue 1. L’entraineur du FC Nantes est convaincu que le championnat ira à son terme après la crise de coronavirus.

FC Nantes : Gourcuff voit la saison aller "à son terme"

Pandémie de coronavirus oblige, la Ligue 1, comme la majorité des championnats européens, est suspendue jusqu’à nouvel ordre. On ignore encore quand le championnat reprendra et quelle sera sa date de fin. Pour Jean-Michel Aulas, il faudra envisager une « saison blanche » en cas d'impossibilité de finir la saison. Cette éventuelle décision ferait les affaires de son club, l’Olympique Lyonnais, actuel septième de Ligue 1 et non européen si l'exercice 2020 devait s'arrêter à la 28e journée.

Sauf que cette proposition du patron de l’OL est rejetée en bloc par plusieurs acteurs du foot français. C’est notamment le cas de Christian Gourcuff, l’entraineur du FC Nantes. Opposé à la proposition de Jean-Michel Aulas, il reste persuadé que la saison 2019-2020 ira jusqu’à son terme à la fin de crise sanitaire.

« Il y a beaucoup d’incertitudes par rapport à cette saison. Je pense qu’elle ira à son terme, d’une façon ou d’une autre. L’important, c’est de savoir quand on pourra reprendre et quand elle se terminera », a confié le coach nantais dans le Canal Football Club.

Si les avis diffèrent concernant la reprise du championnat, tous convergent sur la nécessité de lutter contre le coronavirus, l'ennemi commun du moment.