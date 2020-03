OM Mercato : Intérêt de Marseille, Obraniak croit à un canular

L’OM aurait voulu signer Ludovic Obraniak en janvier 2007 quand il évoluait au FC Metz. Mais l’affaire est tombée à l'eau. Explications.

L’OM devancé par le LOSC pour Obraniak

Les faits remontent à janvier 2007. Brillant avec le FC Metz en Ligue 2, Ludovic Obraniak suscite l’intérêt de l’OM et du LOSC. Les recruteurs lillois sont plus réactifs. « Lille entre en contact avec mon agent, on se met rapidement d'accord avec Claude Puel », se souvient l’ancien milieu de terrain pour Le Phocéen.

Le Messin est pourtant informé de l’intérêt de l’OM par son agent. « C'est alors que mon agent me laisse un message vocal pour me prévenir que l'OM va rentrer dans la danse et que José Anigo va m'appeler », reconnaît-il.

Obraniak distrait sur l’intérêt de l’OM

Mais Obraniak n’écoute pas les messages téléphoniques. En plus, ses amis le savent sur le départ et n’arrêtent pas de lui « faire des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des directeurs sportifs ». Alors, quand il reçoit « un coup de fil avec l'accent marseillais », Obraniak croit à une mauvaise plaisanterie de ses amis et répond « non, mais vraiment pour un accent marseillais, il est plutôt mal imité », avant de raccrocher.

Et pourtant, l’appel venait de José Anigo, alors entraîneur de l’OM. « Le lendemain, mon agent me demande ce qu'il en est du coup de fil. Du coup, j'écoute son message vocal et réalise trop tard que j'avais eu le vrai José Anigo au téléphone », regrette le consultant.