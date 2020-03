ASSE : En confinement, Loïc Perrin ne reviendra pas en surpoids

La grave crise de coronavirus oblige tous les clubs à cesser leur activité. Loïc Perrin, le capitaine de l’ASSE profite d’être chez lui pour faire certaines choses qui ne risquent pas de provoquer chez lui un surpoids.

Loïc Perrin, le capitaine de l'ASSE se soucie de son poids

Que font les joueurs confinés chez eux ? Cette question revient régulièrement chez les fans des clubs de football. Loïc Perrin vient d’y répondre. En ce qui le concerne, le capitaine des Verts a fait savoir qu’avec ses « deux enfants de 6 et 9 ans » ils travaillent « un peu (leurs exercices de l'école, ndlr) le matin et l’après-midi, mais sans se prendre la tête. » Et une fois l’école à domicile terminée, le Stéphanois « jardine ». « On désherbe », a-t-il confié au journal Le Progrès.

Cependant, le défenseur de 34 ans ne fait pas que ça. Il travaille aussi le programme individuel conçu par l’As Saint-Étienne pour chaque joueur. « Les joueurs ont chacun un programme physique individualisé. On fait attention aussi à ce que l’on mange. Comme lorsqu’on est blessé », a-t-il fait savoir.

Même si ses journées sont déjà bien remplies par ses différentes tâches, Loïc Perrin insiste sur les bienfaits de son récent rapprochement avec la nature. « Désherber et jardiner m’aident à brûler des calories”, dit-il.

Claude Puel n’a donc pas à s’inquiéter, son défenseur ne reprendra pas la compétition en surpoids.