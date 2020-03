Paris FC : Covid-19, le message de Jérémy Ménez à la population

Jérémy Ménez a décidé de ne pas se taire face à l’épidémie de coronavirus. Pour le joueur du Paris FC (Ligue 2), la population doit respecter scrupuleusement les recommandations de l’Etat.

Jérémy Ménez appelle au respect des consignes anti-coronavirus

Jérémy Ménez a mis sa notoriété au service de la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du PSG, le milieu de terrain de 32 ans a d’abord exprimé son « soutien à toutes les familles en cette période super difficile et compliquée pour tout le monde ». Mais Jérémy Ménez est convaincu qu’une lutte efficace contre l’épidémie de coronavirus passe par le strict respect des recommandations de l’Etat.

« Il faut faire attention, restez bien chez vous, c’est important. Respectez les consignes. Quand vous sortez, mettez les gants, un masque et protégez-vous. Faites pas les cons, c’est important ! », a conseillé l’ancien joueur du club de la capitale avant de conclure : « Ça peut arriver à tout le monde. Il vaut mieux prévenir que guéri. »

Pour rappel, l’épidémie de coronavirus a déjà causé la suspension des championnats et des entraînements des joueurs jusqu’à nouvel ordre et motivé le confinement de la population. Et pas seulement en France, mais un peu partout en Europe.