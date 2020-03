OL : Pour Jeff Reine-Adélaïde, le changement c’est maintenant !

Jeff Reine-Adélaïde profite de la crise du Coronavirus pour se remettre de la rupture de ligaments croisés du genou droit pour laquelle il avait été opéré le 20 décembre 2020. Il se montre par ailleurs impatient de rejouer.

Jeff Reine-Adélaïde donne de ses nouvelles

Après avoir avoué que « Oui, c’est le pire moment de ma carrière en termes de blessures », Jeff Reine-Adélaïde a donné de ses nouvelles dans un entretien avec Foot Mercato. Il poursuit sa rééducation. « J’ai toujours mon programme à suivre. Depuis lundi, je vais au centre avec l’un des kinés pour continuer à travailler », a-t-il appris. Le milieu offensif de l’OL prépare en effet son retour à la compétition.

« Je cours, je touche un peu le ballon et je suis encore avec les kinés. ça m’a fait énormément de bien de retoucher le ballon, d’avoir rechaussé les crampons, d’avoir tout simplement des sensations », a-t-il confié. Il ne reste plus qu’à « travailler le physique avec ballon », une phase très éprouvante selon le jeune joueur.

Jeff Reine-Adélaïde précise que cette épreuve l'a changé : « j’ai l’impression d’avoir appris à me connaître par rapport à certaines choses. On a plus de temps pour nous, nos familles et pour réfléchir. C’est un mal pour un bien. J’ai beaucoup plus de réflexions... Aujourd’hui, je sais où je dois progresser en tant que footballeur, en tant qu’être humain ».

Jeff Reine-Adélaïde a envie d'aider ses coéquipiers

Pour finir, la recrue estivale de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché son intention de vite rejouer. « Je suis dans un grand club et j’ai beaucoup d’ambitions, je me donne à 100%, j’ai envie de jouer et de tout casser ! »

« Je suis à quelques mois de reprendre et je suis dans un état d’esprit où j’ai envie de montrer, de prouver, J’ai envie de tout connaître à nouveau car j’ai été privé de football. C’est ce qui va me rendre heureux », a-t-il déclaré.

Trois mois après son opération, Jeff Reine-Adélaïde ne sait pas encore la date de son retour à la compétition. « On ne m’a pas fixé de date. Le docteur, les kinés regardent mon évolution. De base, on parle de six mois ou plus », a-t-il laissé entendre.