Real Madrid : Forte décision de Gareth Bale pour son avenir

Gareth Bale traverse une situation délicate au Real Madrid. Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, l’attaquant madrilène semble plus que jamais sur le départ. Mais le Gallois est bien décidé à tout mettre en oeuvre pour rester.

Real Madrid : Gareth Bale poussé vers la sortie ?

La situation se complique pour Gareth Bale. Cette saison, l’international gallois est régulièrement laissé sur le banc de touche madrilène. Zinedine Zidane préfère des joueurs comme Isco, Vinicius Junior, Lucas Vazquez ou encore Rodrygo Goes pour animer son secteur offensif. Et ce ne sont pas les résultats des Merengues en Liga qui donneront tort au coach français.

Gareth Bale est désormais relégué au rang de remplaçant au Real Madrid et ne rentre pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer l’attaquant gaucher poursuivre son aventure à Madrid. Le club madrilène travaillerait déjà son départ et un retour en Premier League est régulièrement évoqué pour le joueur de 30 ans. Manchester United et Tottenham n’auraient pas tiré un trait sur cette piste offensive. Seulement, Gareth Bale, agacé par sa situation à Madrid, ne compte pas faciliter son départ.

Gareth Bale ne facilitera pas la tâche au Real Madrid

En effet, son idée serait de ne pas permettre à l’écurie merengue de se faire de l’argent sur son dos. En restant jusqu’à la fin de son contrat expirant en juin 2022, même sans jouer, Gareth Bale sait qu'aucune indemnité de transfert ne sera versée à sa direction.

De plus, l’entourage du joueur assure que ce dernier n’a nullement l’intention de quitter la Maison-Blanche. « L'idée de Gareth, aujourd'hui plus que jamais, est de terminer son contrat avec Madrid », a expliqué l’un de ses proches dans des propos rapportés par AS.