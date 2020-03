PSG : Al-Khelaïfi envisage la réduction des salaires des joueurs

Au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait émis l’idée de baisser le salaire des joueurs pour faire face au gros déficit financier causé par la pandémie de coronavirus.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi songe à la baisse des salaires

Le PSG fait partie des clubs très impactés par les effets de la pandémie du coronavirus. Le club de la capitale enregistre en effet de grosses pertes financières dues à l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Et pour tenter d’équilibrer sa masse salariale estimée à 371 M€, Nasser Al-Khelaïfi songerait à une possible réduction des salaires de ses joueurs sur la période d’arrêt des compétitions.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, le président du Paris Saint-Germain souhaiterait s’inspirer de l’exemple du FC Barcelone, en négociant une baisse de salaire au sein de tous ses effectifs. Il aurait fait part de cette proposition à ses homologues, lors de la réunion de lundi.

Vers la réduction des gros salaires de Neymar, Mbappé et Cavani

En effet, Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani et autres stars du PSG perçoivent des salaires énormes. Il y a certes l’idée des discussions directes avec les Parisiens envisagées par Nasser Al-Khelaïfi, mais ce dernier reste également attentif à une décision commune avec l’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Histoire de conformer les conditions de rémunération des joueurs avec tous les clubs, sur la période creuse et sans recettes.