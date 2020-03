Barça : L'entourage de Griezmann tire la sonnette d'alarme

Arrivé au Barça l’été dernier avec le statut de superstar, Antoine Griezmann peine à s’imposer. Son ancien conseiller croit savoir pourquoi l’international français est dans le dur avec les Barcelonais.

Eric Olhats lucide sur la situation d’Antoine Griezmann

Antoine Griezmann n’est pas encore parvenu à justifier les 120 millions d’euros dépensés par le Barça pour sa signature en provennace de l'Atletico Madrid. Les difficultés du natif de Mâcon avec l'écurie catalane n’échappent pas à Eric Olhats. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, ce dernier assure que le champion du monde « a des problèmes et qu’il n’est pas heureux » avec le club culé.

L’ex-Colchonero snobé par ses coéquipiers ?

Selon Eric Olhats, les difficultés d’Antoine Griezmann avec le Barça s’expliquent par le peu d’importance que lui accordent ses coéquipiers sur la pelouse. « Il semble qu’il ne reçoive pas autant de passes des autres », estime le membre du staff de l’Atletico Madrid.

Pour l’ex-agent, le talent et l’implication de l’ancien attaquant de la Real Sociedad ne devaient pas lui coûter un tel mépris de la part de ses coéquipiers barcelonais. « Pour son talent et son attitude, il mérite d’avoir un peu plus de considération », a regretté Eric Olhats, peiné par la situation du joueur de 29 ans.