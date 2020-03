Clermont Foot : Le club de Ligue 2 prend une nouvelle décision

Suite à la suspension des compétitions, depuis vendredi 13 mars, les joueurs de Clermont Foot restent reclus chez eux. Dans un communiqué officiel, le club de Ligue 2 annonce la prolongation de l'arrêt des entrainements.

Clermont Foot prolonge la période de congés de ses joueurs

Clermont Foot a été obligé de prolonger les congés de ses joueurs. Pendant ce temps, la LFP, la FFF et les clubs réfléchissent à de nouvelles dates pour la reprise des compétitions. En effet, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont arrêtées depuis bientôt deux semaines, à cause du coronavirus.

« À la lumière de la situation sanitaire du pays, des instructions gouvernementales en la matière et des incertitudes pesant sur l'avenir de nos compétitions, le Clermont Foot 63 a décidé de prolonger jusqu'au 31 mars inclus la période de congés de l'effectif professionnel et du staff sportif du club. La direction du club est en contact constant et étroit avec les instances en charge du football français », a informé le club de Ligue 2, sur son site internet officiel.

Clermont Foot candidat à la montée en Ligue 1

Le club auvergnat est 5e après 28 journées de Ligue 2. Il est donc toujours en course pour la montée en Ligue 1. L’écurie du président Ahmet Schaefer devra être prête à reprendre les hostilités si toutefois les instances du foot français venaient à décider la poursuite des compétitions.