Coronavirus : Portugal, Ronaldo et son agent aident les hôpitaux

Cristiano Ronaldo et son agent, le non moins célèbre Jorge Mendes ont fait un geste commun pour la lutte contre le coronavirus au Portugal.

Ronaldo et Jorge Mendes équipent des hôpitaux à Lisbonne et Porto

Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ont posé un acte de grande portée dans la lutte contre le Covid-19. La star de la Juventus et son agent ont décidé de venir en aide aux hôpitaux de Lisbonne et de Porto. Ainsi, ils ont pris en charge 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs dans des centres hospitaliers des deux villes portugaises.

D’après les précisions de Foot Mercato, « 20 places seront attribuées aux hôpitaux Santa Maria et Pulido Valente de Lisbonne, soit 10 pour chaque établissement ». Quant aux 15 autres places, elles iront à l’hôpital Santo Antonio de Porto.

Le financement de Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes est dédié à l’achat de matériel médical pour le dépistage et la prise en charge des malades du coronavirus et d’autres équipements (gants, respirateurs, masques…). D'après Jornal de Noticias, CR7 pourrait aider prochainement les hôpitaux de son île natale, Madère.

CR7 a-t-il échappé au Covid-19 en Italie ?

Parti au chevet de sa mère malade, Cristiano Ronaldo est resté confiné au Portugal, son pays natal. En Italie, pays le plus touché en Europe par la pandémie, plusieurs de ses coéquipiers, dont Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala ont été contrôlés positifs au Covid19.