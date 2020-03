Montpellier Mercato : Grosse menace signalée pour Geronimo Rulli

Geronimo Rulli pourrait rentrer en Espagne lors du prochain mercato. Le portier argentin est prêté cette saison avec option d’achat au Montpellier Hérault SC mais son avenir reste encore flou.

Geronimo Rulli proche d’un retour en Espagne

Prêté cette saison au Montpellier Hérault, Geronimo Rulli pourrait rentrer en Espagne. Selon Estadio Esportivo, le gardien de but argentin est courtisé par le FC Séville. D’après le média andalou, Julen Lopetegui ne serait pas indifférent face aux prouesses du gardien appartenant à la Real Sociedad.

Geronimo Rulli a concédé 27 buts en 28 apparitions de Ligue 1 avec Montpellier. Son profil plairait au coach de Séville, Julen Lopetegui. Le technicien espagnol voit en l’Argentin une excellente doublure pour Tomas Vaclick, le titulaire au poste à Séville. Les Sévillans pourraient donc concurrencer Montpellier pour le gardien de 27 ans.

Nicollin déjà largué pour Rulli ?

Montpellier dispose d’une option d’achat estimée à 10 millions d’euros pour Geronimo Rulli et il n’est pas certain que Laurent Nicollin s’en acquitte. « On ne peut pas lui donner le même salaire qu’à la Real Sociedad. S’il l’accepte, et s’il veut rester, on ira ensuite rendre visite au club espagnol pour trouver un accord et négocier à la baisse l’option d’achat », avouait d’ailleurs le président montpelliérain.

Geronimo Rulli a déjà fait part de son envie de rester dans l’Hérault et suit pour cela des cours de français. Reste maintenant à savoir s’il est disposé à baisser son salaire.