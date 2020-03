OGC Nice : Lees-Melou redoute une longue période de confinement

Pierre Lees-Melou, milieu offensif de l’OGC Nice, a raconté son confinement, dans des propos confiés au journal Nice-Matin.

À Nice, Lees-Melou s'entraine dans son jardin et autour de chez lui

Pierre Lees-Melou entretient sa forme dans l’espoir d'une reprise du championnat. En marge du programme officiel de l’OGC Nice pendant le confinement, il essaie tant bien que mal de faire du footing et des exercices dans son jardin.

« On essaie de garder la forme dans une situation compliquée. On se fait des petits circuits de musculation, d’aérobie dans le jardin avec ma femme, on se motive à deux », a confié le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux.

Pierre Lees-Melou raconte qu’il « court autour de chez lui », mais évidemment, « en prenant soin de remplir une autorisation ». Concernant le programme individuel du club, il est « un peu plus poussé » d’après le N°8 de l’OGC Nice. « C’est plus exigeant sur le foncier, les sprints, les changements de directions… », a-t-il indiqué.

Lees-Melou « a des fourmis dans les jambes »

La LFP et les clubs espèrent reprendre la Ligue 1 en mai. Entre-temps, Pierre Lees-Melou est impatient. Il avoue qu'il « a des fourmis dans les jambes ». Cependant, il s’inquiète, car d’après « ce qu’il entend, le confinement risque d’être plus long ». Les championnats de France sont suspendus depuis le 13 mars et la date d'une possible reprise n'est pas encore fixée.