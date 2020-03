PSG : Brésil, le retour de Thiago Silva et Neymar désapprouvé

Avec la pandémie de coronavirus actuelle, plusieurs joueurs ont pris le risque de rentrer dans leurs pays. Thiago Silva et Neymar ont ainsi décidé de retourner au Brésil. Un choix désapprouvé par leur compatriote Fernando, milieu du FC Séville.

Thiago Silva et Neymar critiqués pour leur retour au Brésil

Les compétitions suspendues, Thiago Silva et Neymar ont décidé de rentrer au Brésil pour passer la période de quarantaine. Sauf que leur retour est loin d'être apprécié par leur compatriote Fernando, joueur du FC Séville.

Le joueur passé par Manchester City désapprouve ce retour au Brésil des joueurs du PSG. Pour Fernando, le défenseur et l’attaquant du Paris Saint-Germain pourraient se retrouver bloqués au Brésil. « Dans ma façon de penser, je suis ici plus en sécurité. De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera cette situation », a-til confié à Radio Sevilla.

Fernando craint surtout que la situation se dégrade au Brésil. L’international auriverde indique que les mesures strictes ne sont pas encore appliquées dans leur pays. « Au Brésil, ils dévalorisent cela, ils continuent à aller sur les plages, ils ne se retirent pas », a ajouté le milieu de terrain.

De plus, Neymar est même au cœur d’une polémique au Brésil. L’attaquant du PSG est critiqué après avoir été aperçu en train de faire des courses dans un supermarché. Surtout que l’OMS invite la population à respecter les mesures prescrites pour lutter contre la pandémie.